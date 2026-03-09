Intervento dei Vigili del fuoco da questa mattina a Sassari, nel quartiere di Li Punti, per una perdita di gas da un bombolone destinato alla distribuzione di GPL ad alcune abitazioni della zona.

Intorno alle 11, una squadra della centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Mocci dopo la segnalazione di una perdita di gas. Individuata la falla nel serbatoio, sul posto sono arrivati anche il funzionario di guardia e una squadra specializzata LPG, addestrata per le operazioni di travaso di gas.

Dopo aver rintracciato l’azienda fornitrice del GPL, sono state avviate le operazioni di travaso del prodotto dal bombolone. Una volta completata l’estrazione della parte liquida, i Vigili del fuoco hanno provveduto a eliminare i gas residui presenti all’interno del serbatoio, bruciandoli attraverso una torcia.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 18:30. Non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per la gestione della sicurezza nell’area interessata dall’intervento.

VIDEO