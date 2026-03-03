Notte di furti a Sassari, dove tre attività commerciali sono finite nel mirino dei ladri. Nel corso della stessa notte sono stati presi di mira due bar e un negozio di abbigliamento, con modalità simili in tutti gli episodi.

I malviventi hanno infranto le porte in vetro per riuscire a entrare nei locali e, una volta all’interno, hanno portato via il denaro contante lasciato nelle casse: somme modeste, pochi spiccioli, a fronte però di danni ben più consistenti alle strutture.

Tra le attività colpite c’è la Cantina Mazzotti, in piazza Mazzotti, nel centro storico cittadino. Un altro episodio si è verificato in piazzale Segni, nel quartiere Luna e Sole, dove sono state danneggiate le porte d’ingresso del Real Caffé e del vicino negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi.

Su tutti e tre i colpi stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Sassari, impegnati a ricostruire l’accaduto e a individuare i responsabili