Quattro misure cautelari e il sequestro di una struttura di accoglienza per minori disabili. È il risultato di un’operazione eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile di Sassari al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari.

Gli agenti hanno dato esecuzione a quattro provvedimenti di “divieto di esercitare la professione di educatrice con inibizione delle attività a essa inerenti”, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari. Le misure riguardano altrettante educatrici impiegate in una struttura destinata all’accoglienza di minori con disabilità.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le quattro donne sarebbero responsabili del reato di maltrattamenti nei confronti di alcuni ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico affidati alla loro custodia. L’attività investigativa ha consentito di raccogliere elementi ritenuti utili dalla Procura, che ha quindi richiesto e ottenuto i provvedimenti cautelari eseguiti nella mattinata.

Nel corso dell’inchiesta è stata inoltre denunciata una quinta insegnante, accusata di abuso dei mezzi di correzione.

Contestualmente, l’autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro della struttura oggetto dell’indagine. I minori ospitati nella comunità, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Sassari, sono stati trasferiti in un’altra struttura di accoglienza.