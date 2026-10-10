Un investimento accidentale avvenuto nel cortile di un’abitazione a Casaleone, in provincia di Verona, ha provocato il ferimento gravissimo di una bambina. L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10.45, in via Borghetto.

La piccola è stata immediatamente soccorsa dal personale del Suem 118. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato attivato l’elisoccorso, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’investimento.