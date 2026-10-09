Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche a Stintino: è stato ritrovato senza vita, all'interno di una cala poco distante, il corpo di Marcello Fini, il 32enne sassarese scomparso in mare ieri mattina dopo essere scivolato dalla scogliera in località "Scoglietti".

L'allarme alla Guardia costiera di Porto Torres era scattato poco prima delle 9:30 di ieri, venerdì 9 ottobre, quando due turisti tedeschi avevano notato un uomo in grave difficoltà tra i flutti a poca distanza dalla riva, prima di vederlo sparire tra le onde. I due hanno immediatamente allertato i soccorsi, mettendo in moto una complessa macchina operativa coordinata dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, con l'intervento di una motovedetta, dei sommozzatori e di due elicotteri, uno dei Vigili del fuoco e uno della Guardia costiera, decollato dalla base di Decimomannu.

Le difficili condizioni meteo-marine hanno ostacolato a lungo le operazioni di perlustrazione lungo il litorale roccioso, fino al tragico avvistamento della salma, trascinata dalla corrente e individuata all'interno di un'insenatura della costa. L'identità dell'uomo era già stata confermata nelle prime fasi dei rilievi grazie alla sua auto, lasciata parcheggiata non lontano dal punto della caduta.

Marcello Fini era un dipendente della Mondialpol. La notizia del decesso ha scosso profondamente l'ambiente di lavoro: i colleghi dell'istituto di vigilanza si stringono con commozione e cordoglio al dolore dei familiari per la tragica perdita.