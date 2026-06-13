Domani, domenica 14 giugno 2026, in tutto il mondo si celebrerà la Giornata mondiale del donatore di sangue, un evento istituito nel 2005 dall'Assemblea mondiale della sanità per riconoscere e ringraziare i donatori volontari di sangue.

Questa giornata è fondamentale per promuovere l'accesso universale a trasfusioni di sangue sicure, poiché ogni donazione contribuisce a salvare vite umane.

Il Servizio Trasfusionale dell'ASL 3 di Nuoro partecipa attivamente a questa celebrazione, ringraziando i donatori che regolarmente si recano presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.

Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 12:30, e per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 0784 34725. Le donazioni periodiche sono cruciali per garantire un approvvigionamento costante e sicuro di sangue, e le associazioni donatori svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di questa importante pratica.