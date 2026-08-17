Ennesima giornata di fuoco quella di oggi, lunedì 17 agosto 2026, in Sardegna, dove sono divampati quattro incendi, con il Corpo Forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e diversi mezzi aerei mobilitati nelle province di Sassari, Nuoro, Sud Sardegna e Oristano.

Il fronte che vede l'impiego più consistente di mezzi aerei è quello sviluppatosi nelle campagne di Osilo, in località Funt. na Buddiette, nel Sassarese. Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla Base elicotteristica di Limbara e dell'elicottero Superpuma di Alà dei Sardi. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, della Stazione Forestale di Ploaghe.

Un secondo incendio è divampato nelle campagne di Siniscola, in località Tanca Altara, in provincia di Nuoro. In questo caso è operativo un elicottero leggero proveniente dalla Base elicotteristica di Farcana, mentre il coordinamento delle operazioni è affidato al DOS della Stazione Forestale di Siniscola.

Altri due roghi sono invece scoppiati nel Sud dell'Isola: a Serramanna, nel Sud Sardegna, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal DOS della Stazione Forestale di Sanluri, con il supporto del GAUF, Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco, di Cagliari, e di un elicottero proveniente dalla base di Iglesias.

Il quarto incendio si è sviluppato nel territorio di San Nicolò d’Arcidano, nell'Oristanese. A coordinare gli interventi è il DOS della Stazione Forestale di Marrubiu, supportato dall'elicottero proveniente dalla Base di Fenosu.

Sono dunque diversi, contemporaneamente, i fronti sui quali sono impegnate le squadre del Corpo Forestale e i mezzi aerei, con le operazioni di spegnimento coordinate sul posto dai Direttori delle Operazioni di Spegnimento delle rispettive stazioni forestali.