Ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni restano stabili Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo (Treviso) aggredito mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le gravi ferite riportate alla testa.

A riferirlo è il padre, Daniele Maggiotto, che da alcuni giorni si trova nella città catalana accanto al figlio, attualmente in coma farmacologico. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre le sostanze utilizzate per mantenerlo incosciente, così da valutare gli eventuali danni riportati quando il giovane si troverà in stato di veglia. In giornata sono attesi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Nicola era stato colpito con violenza alla nuca da un pugno sferrato da uno sconosciuto, all’uscita di un locale dove si trovava insieme a un gruppo di connazionali. Restano ancora da chiarire le ragioni dell’aggressione.

Secondo quanto raccontato da uno degli amici presenti, sarebbe scoppiata una rissa tra il gruppo di italiani e un secondo gruppo, più numeroso, composto da giovani di altra nazionalità. Questi ultimi si sarebbero allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi.