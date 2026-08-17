Controlli dei Carabinieri nella notte tra Cagliari e i centri dell’hinterland, con oltre 200 persone sottoposte a verifica nell’ambito di un servizio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari per prevenire e contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcol e il consumo di stupefacenti.

I controlli, effettuati dalle Stazioni di Pirri e Cagliari San Bartolomeo e dal Nucleo Radiomobile, con il supporto di militari in abiti civili, hanno portato alla segnalazione di sei conducenti, tutti residenti nel Cagliaritano e di età compresa tra 24 e 51 anni, per guida in stato di ebbrezza. Fermati lungo il litorale del Poetto e quello di Pula, sono risultati oltre i limiti consentiti dagli accertamenti con l’etilometro. Per tutti è scattato il ritiro della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Ad Assemini, invece, un 30enne è stato trovato durante una perquisizione con circa 2 grammi di hashish e altrettanti di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore.

A Pula, infine, un 55enne è stato fermato dopo aver tentato di allontanarsi alla vista dei militari. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di cui è vietato il porto. L’arma è stata sequestrata e l’uomo deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nel dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale anche nei giorni successivi a Ferragosto.