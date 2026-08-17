Un 39enne, operaio e residente in un paese del Cagliaritano, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Decimomannu per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Decimoputzu.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, era stato poco prima segnalato per una lite e per il suo stato di agitazione. I militari lo hanno intercettato mentre transitava nel centro abitato e, durante il controllo, hanno trovato un coltello a serramanico lungo circa 30 centimetri.

Il coltello è stato sequestrato, mentre il 39enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare gli eventuali provvedimenti da adottare.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto svolte quotidianamente dai Carabinieri sul territorio per tutelare la sicurezza e contrastare il porto di armi improprie.

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, quanto contestato dovrà essere valutato nella fase delle indagini preliminari e negli eventuali successivi procedimenti.