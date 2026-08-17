Un pacco dalla Spagna, un destinatario fittizio e quasi 5 chili di droga sequestrati. È il risultato di un’operazione della Guardia di finanza di Olbia, che ha arrestato un 22enne olbiese, ritenuto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio.

L’indagine è partita dal monitoraggio delle spedizioni postali dirette in città, anche attraverso locker e punti di ritiro commerciali. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata su un plico proveniente dalla Spagna e intestato a un destinatario italiano risultato inesistente. Gli appostamenti nel luogo di consegna hanno permesso di individuare il giovane come effettivo destinatario.

Nel pacco sono stati trovati 4 chili di hashish, suddivisi in panetti sottovuoto da 50 grammi. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati inoltre sequestrati circa 600 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, 350 grammi di hashish e una piantina di marijuana in fioritura. Trovati anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, uno storditore elettrico e un ordigno esplosivo artigianale di oltre 650 grammi.

I finanzieri hanno recuperato anche circa 2mila euro in contanti. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro, per più di 10mila dosi.

Il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura di Tempio Pausania. Dall’inizio dell’anno, le indagini sul traffico di droga attraverso spedizioni postali hanno portato nel Sassarese al sequestro di oltre 2 chili di cocaina, 15,5 chili di hashish e 4 chili di marijuana, con quattro arresti.

La nota della Guardia di finanza precisa che i fatti si riferiscono alla fase preliminare delle indagini e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.