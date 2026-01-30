La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse valido dalle 6 fino alla mezzanotte di sabato 31 gennaio. Secondo il bollettino, sono attese precipitazioni diffuse soprattutto nelle aree centrali e meridionali dell’Isola.

“Sono previste – si legge nel bollettino – precipitazioni diffuse sul settore centrale e meridionale della Sardegna, anche a carattere di rovescio o temporale sparso, con cumulati moderati, localmente elevati, e con possibili rovesci o temporali forti”.

Nel nord della Sardegna i fenomeni saranno più isolati e meno intensi, con accumuli generalmente deboli o localmente moderati. Le precipitazioni più significative sono previste nelle ore centrali della giornata.

L’avviso prevede un’allerta di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree Montevecchio Pischinappiu e Tirso, mentre sull’area Flumendosa Flumineddu il codice giallo riguarda anche il rischio idrogeologico per temporali. Codice arancione per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico e temporali nelle zone Iglesiente e Campidano.

Nel sud Sardegna scatta l’allerta arancione. Per la giornata di sabato 31 gennaio il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’attività didattica, oltre a parchi, aree verdi, asili nido e cimiteri.

Il parcheggio della piscina comunale di Terramaini sarà inoltre riservato ai residenti delle zone soggette ad allagamenti della Municipalità di Pirri. Le misure sono state definite dal Centro operativo comunale, convocato e presieduto dal sindaco. Rafforzati anche gli interventi a sostegno delle persone senza fissa dimora.

“Il provvedimento – spiega Zedda – ha carattere precauzionale ed è legato alla condizione dei suoli”.