Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio nella giornata di oggi per un incidente stradale avvenuto in via Fermi, nel territorio comunale di Valledoria. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente lungo la carreggiata.

La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e per la bonifica dell’area interessata dall’incidente, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

A seguito dell’impatto si registrano due persone ferite. Una di queste è stata trasportata all’ospedale tramite elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.