Riparte la circolazione ferroviaria sulla linea Olbia–Golfo Aranci dopo la conclusione di una prima fase di interventi di restyling, adeguamento normativo e miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e delle fermate situate lungo il tracciato in Gallura. La linea collega Olbia ad alcune località costiere del nord-est dell’Isola, tra cui Marinella e Cala Sabina.

Il servizio, sospeso dallo scorso 1° ottobre, sarà riattivato a partire da domenica 1 febbraio. I cantieri proseguiranno anche nei prossimi mesi e saranno organizzati per fasi, così da consentire ai viaggiatori di continuare a utilizzare le fermate interessate dagli interventi.

Nel dettaglio, Rete ferroviaria italiana porterà avanti lavori di riqualificazione e potenziamento nelle fermate di Rudalza, Cala Sabina e Marinella, oltre che nella stazione di Golfo Aranci. Proseguono inoltre gli interventi nella stazione di Olbia San Simplicio, che resterà chiusa ai passeggeri dall’1 febbraio al 31 maggio per consentire un’accelerazione dei lavori in condizioni di sicurezza. Durante questo periodo resterà operativa la stazione di Olbia Terranova.

La circolazione dei treni sarà comunque garantita grazie all’installazione di un ponte temporaneo, necessario alla realizzazione del nuovo sottopasso sotto i binari in esercizio. Il progetto prevede un sottopasso passante in corrispondenza del fronte della Basilica di San Simplicio, oltre a una serie di interventi mirati a migliorare l’accessibilità della stazione. Sono previsti marciapiedi alti 55 centimetri, conformi agli standard europei, e nuove pensiline a servizio dei binari.

Continuano infine i lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori, delle strutture accessorie e delle aree esterne. L’investimento complessivo per l’intero intervento ammonta a 25 milioni di euro.