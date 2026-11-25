"Rispettiamo le donne tutti i giorni, non solo il 25 novembre". Un messaggio semplice, ma dal significato profondo, scritto in rosso dai bambini della Pediatria e della Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i piccoli pazienti hanno realizzato disegni, cartelloni e scarpette di carta per ribadire l’importanza del rispetto e della sensibilizzazione fin dalla più tenera età.

L’iniziativa è stata promossa dalla Scuola in ospedale, con il coinvolgimento delle insegnanti che accompagnano nel percorso educativo i bambini ricoverati. Il progetto coinvolge l’Istituto comprensivo Monte Rosello Alto per la scuola dell’infanzia e la primaria e l’Istituto comprensivo Latte Dolce Agro per la secondaria di primo grado.

Tra gli elaborati realizzati dai piccoli pazienti c’è "Feminas sardas chi balent", le donne sarde che valgono. Un omaggio, attraverso scarpette rosse, fiocchi e figure in abito tradizionale, a donne che hanno segnato la storia e la cultura: Elena di Gallura, Eleonora d’Arborea, con un richiamo alla Carta de Logu, Grazia Deledda e Adelasia Cocco.

In un altro cartellone, attorno a una grande scarpa rossa, trovano spazio nomi e storie diverse, da Maria Lai e Michela Murgia a Margherita Hack e Giulia Cecchettin. In alto, a grandi lettere, il messaggio "Io valgo!!!".

Accanto a un paio di stivaletti rossi, un’altra frase invita a rompere il silenzio e a trovare il coraggio di parlare: "La vera forza non sta nel tenere tutto dentro, ma nel dire ad alta voce BASTA!!".

Il messaggio dei bambini richiama il ruolo fondamentale delle famiglie e della scuola nella costruzione di una cultura del rispetto. È attraverso l’esempio degli adulti, il modo in cui si affrontano i conflitti, si ascoltano gli altri e si rispettano le scelte e i confini altrui che si formano le nuove generazioni.

A scuola, invece, si impara a riconoscere gli stereotipi, a non confondere la prevaricazione con uno scherzo e ad ascoltare chi trova il coraggio di raccontare ciò che ha vissuto.

La forza dei cartelloni realizzati in ospedale sta proprio nel fatto che il messaggio arriva direttamente dalle bambine e dai bambini. La rivoluzione culturale può partire da loro, ma sono gli adulti a doverle dare seguito attraverso il proprio comportamento quotidiano.

"Le bambine e i bambini della Scuola in ospedale ci chiedono coerenza. Ogni volta che ascoltiamo chi ci dice che qualcosa lo ha ferito, che interveniamo davanti a un’umiliazione o che rispettiamo una scelta diversa dalla nostra, mostriamo loro che cosa significa avere rispetto - sottolinea la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli - Le famiglie e la scuola hanno un ruolo decisivo in questo percorso. A noi, come ospedale, spetta anche il compito di accogliere e ascoltare le donne che subiscono violenza e di accompagnarle in un percorso di cura e protezione. Ringrazio le bambine, i bambini e le insegnanti per aver portato questo messaggio anche nei nostri reparti".

Lungo il bordo di uno dei cartelloni, una frase scritta a mano riassume il senso dell’iniziativa: "La Scuola in ospedale è contro la violenza".