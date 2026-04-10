PHOTO
Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Ospedale San Francesco di Nuoro aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS.
In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi.
I servizi sono da oggi consultabili sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.
Link dove scoprire i servizi offerti e potersi prenotare nel sito del Bollino Rosa: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w42