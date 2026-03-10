Si travestivano come i personaggi della celebre serie tv "La Casa di Carta" per mettere a segno le loro rapine, ma questa mattina i Carabinieri hanno fermato quattro giovani sospettati di essere gli autori dei colpi che nelle ultime settimane hanno scosso Alghero.

I militari della locale compagnia hanno eseguito una serie di perquisizioni e verifiche nei confronti dei quattro ragazzi, tutti sotto i 30 anni, che al momento si trovano trattenuti in caserma per accertamenti. L’operazione è scattata dopo settimane di indagini su una serie di rapine compiute con modalità molto simili tra loro.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i colpi, almeno cinque tra gennaio e febbraio, non sarebbero opera di un singolo malvivente, come ipotizzato inizialmente, ma di una banda organizzata.

Nel mirino dei rapinatori sono finiti diversi esercizi commerciali della città: il supermercato Conad di via Berlinguer, la Coop di via Asfodelo, la farmacia di via Manzoni, il punto vendita Trony di Galboneddu e la tabaccheria “La Pergola”. Proprio qui il tentativo di rapina si era concluso con la fuga del malvivente, respinto dal titolare.

La tecnica utilizzata era sempre la stessa: a fine serata un uomo entrava nel negozio con il volto coperto dalla maschera resa celebre dalla serie televisiva, armato di pistola, minacciava il personale e si faceva consegnare il denaro presente in cassa prima di darsi alla fuga.

Le perquisizioni eseguite durante la mattinata di oggi, martedì 10 marzo, puntano ora a trovare ulteriori elementi utili a chiarire i ruoli dei sospettati e ricostruire con precisione tutti i colpi attribuiti alla banda.