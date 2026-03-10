Il Consiglio di amministrazione dell'Enpap, l'Ente previdenziale dei professionisti psicologi autonomi, ha deciso di istituire un programma di sostegno per aiutare i propri iscritti colpiti dagli eventi meteorologici che hanno colpito le regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dallo scorso 26 gennaio.

L'iniziativa, recita una nota della Cassa, "sostenuta da una dotazione finanziaria di 200.000 euro, consentirà agli associati che abbiano riportato danni allo studio, o all'abitazione di residenza di coprire fino al 75% delle perdite documentate, con un tetto massimo di 10.000 euro".

La presentazione delle domande dovrà avvenire in modalità telematica, attraverso l'area riservata del sito dell'Enpap entro il prossimo 30 aprile, e l'assegnazione dei contributi avverrà tramite graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal bando.