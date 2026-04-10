Il Comando della Polizia Locale di Sassari, da sempre attivo nella lotta al bullismo, al cyberbullismo e nelle campagne per la sicurezza stradale, ha lanciato un nuovo progetto educativo rivolto ai bambini delle prime classi delle scuole primarie della città. Il programma, che inizierà nei prossimi mesi e si protrarrà fino al prossimo autunno, coinvolgerà gli agenti con una formazione specifica che guideranno i giovani studenti nel mondo della raccolta differenziata. L'obiettivo è trasmettere loro l'importanza di praticare correttamente la differenziazione dei rifiuti per preservare l'ambiente, limitando l'inquinamento e il suo impatto negativo.

Questo innovativo progetto, interamente ideato e realizzato internamente al Comando, mira a educare e sensibilizzare le nuove generazioni su un tema di grande attualità.

"Educare significa fornire i giusti strumenti per prendere decisioni consapevoli nel rispetto di ciò che ci circonda", spiegano gli ideatori, coordinati dal comandante Gianni Serra. Per questo anche durante l’Open Day che si è tenuto nelle scorse settimane, una parte della mattinata è stata dedicata proprio alla raccolta differenziata, con una caccia al tesoro che ha entusiasmato centinaia di bambine e bambine che, ancora una volta, hanno imparato giocando e divertendosi.

Nella prima fase del progetto, saranno coinvolte 17 classi, con un focus sui bambini più giovani degli istituti primari e secondari, avviando così un progetto pilota. Nell'autunno, il programma si estenderà coinvolgendo altri istituti e studenti di diversi livelli educativi.

Durante una breve presentazione del progetto, i bambini verranno introdotti alla raccolta differenziata, all'importanza di essa e alla tipologia dei materiali. Successivamente, parteciperanno a giochi interattivi come "Dove lo metto?" e attività pratiche come "Rifiuto o risorsa?" e "Trova il rifiuto".

In "Dove lo metto?", i bambini, divisi in squadre, coloreranno e poi dovranno velocemente gettare i rifiuti nei contenitori corretti. "Rifiuto o risorsa?" aiuterà i giovani a comprendere il potenziale di riutilizzo o riciclo degli oggetti proposti, incoraggiandoli a vedere le possibilità creative (come trasformare un rotolo di carta igienica in un porta penne). Infine, "Trova il rifiuto" li sfiderà a individuare rifiuti nascosti in un disegno. L'incontro si concluderà con la premiazione dei diplomi di "Piccolo ecologista" per tutti i partecipanti.