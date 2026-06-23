Una complessa operazione di soccorso in mare si è conclusa con successo nella serata di ieri nel sud Sardegna. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha coordinato l'evacuazione medica d'urgenza di un passeggero di 58 anni, di nazionalità tedesca, colto da un grave malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera "Aida Cosma", un'unità battente bandiera italiana in navigazione sulla tratta tra Cagliari e Civitavecchia.

L'allarme è scattato intorno alle 18:50, quando l'Ufficiale di bordo della nave ha contattato telefonicamente la centrale della Guardia Costiera cagliaritana. In quel momento, l'imponente imbarcazione si trovava a circa 8 miglia nautiche a sud-est di Capo Carbonara. La gravità della situazione è stata confermata poco dopo, intorno alle 19:33, grazie alla diagnosi formulata dai medici del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM). Il quadro clinico evidenziava una sospetta pancreatite acuta, richiedendo il trasferimento immediato del paziente in una struttura ospedaliera.

Per accelerare i tempi dei soccorsi, è stato disposto l'invio dell'elicottero AW139 "Nemo 11", appartenente alla Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu. Una volta raggiunta la nave da crociera, i militari hanno provveduto a recuperare il passeggero. Il mezzo aereo ha lasciato l'unità navale alle ore 20:38 per fare rotta verso il capoluogo sardo. L'elicottero è atterrato nella piazzola dell'Ospedale Brotzu alle ore 20:54, dove il 58enne è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, già preallertato e pronto per gli accertamenti e le cure necessarie.