Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia il tentativo di furto messo in atto nelle prime ore della notte scorsa a Selargius. Un disoccupato 54enne, figura già nota alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena con l’accusa di rapina impropria.

L'uomo si era introdotto furtivamente all'interno di un'auto lasciata in sosta lungo la strada, con il chiaro intento di fare man bassa degli attrezzi da lavoro custoditi nell'abitacolo. L'azione fulminea è stata però bruscamente interrotta dal proprietario del veicolo che, accortosi di quanto stava accadendo, ha sorpreso il malfattore sul fatto. Di fronte al proprietario, nel disperato tentativo di assicurarsi l'impunità e scappare con la refurtiva, il 54enne ha reagito con violenza, afferrando una sega circolare che stava rubando dal mezzo e scagliandola contro la vittima.

Nonostante la pericolosità del gesto, il proprietario dell'auto, aiutato dall'immediato intervento di alcuni passanti attirati dal trambusto, sarebbe riuscito con prontezza a bloccare l'aggressore e a contenerlo fino all'arrivo della pattuglia dell'Arma, giunta sul posto in pochi minuti.

I militari, dopo aver interamente ricostruito la dinamica della tentata rapina grazie alle preziose testimonianze dei presenti e aver espletato le formalità di rito, hanno portato il 54enne presso la sua abitazione. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per oggi.