Un normale controllo stradale si è trasformato in un maxi sequestro di sostanze stupefacenti a Sestu. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, impegnati in un ordinario servizio di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente nella cittadina, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L'operazione ha preso il via quando le Fiamme Gialle hanno intimato l'alt all’auto condotta dal 47enne. Fin dai primi accertamenti, l'uomo è risultato sprovvisto della patente di guida. A insospettire ulteriormente i finanzieri è stato però l'insolito e marcato stato di agitazione mostrato dal conducente durante la verifica dei documenti. Di fronte a quel nervosismo, i militari hanno deciso di accompagnarlo presso la sua vicina abitazione, luogo in cui il fermato avrebbe dovuto recuperare ed esibire il documento mancante. Una volta arrivati a ridosso dell'ingresso dell'immobile, la situazione è precipitata: i Finanzieri hanno infatti avvertito un forte e inconfondibile odore di sostanza stupefacente proveniente dall'interno dei locali.

È scattata così un'immediata perquisizione dell'appartamento, per la quale è stato richiesto il supporto speciale delle unità cinofile antidroga del Corpo. I cani "Abba" e "Quilly", portati sul posto, hanno guidato i militari dritto verso il carico illecito. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato circa 11,5 chilogrammi di hashish e 1,5 chilogrammi di marijuana. La droga era stata minuziosamente confezionata in ben 137 panetti di varia grammatura, occultati con cura tra la cucina e la camera da letto. Oltre allo stupefacente, all'interno delle stanze sono stati trovati diversi bilancini di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Secondo gli inquirenti, l'ingente quantitativo era già pronto per essere smerciato nelle piazze di spaccio della Città Metropolitana di Cagliari. Le operazioni si sono concluse con il sequestro della droga e l'arresto del 47ene. Secondo le stime della Guardia di Finanza, se l'hashish e la marijuana fossero stati immessi sul mercato, avrebbero fruttato un profitto di circa 150mila euro.