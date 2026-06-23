Un inseguimento ad alta velocità iniziato alla periferia di Milano si è trasformato in tragedia lunedì sera nell'hinterland est. Un agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile di 39 anni, ha perso la vita dopo essere finito rovinosamente a terra con la sua moto di servizio mentre tallonava un veicolo in fuga. L'agente, in forza al Comando di Zona 4 e originario di Mazara del Vallo, è deceduto poco dopo il ricovero d'urgenza in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il drammatico episodio ha preso il via poco dopo le 21 nella zona di Ponte Lambro, alla periferia sud-est della città. Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo congiunto del territorio che vedeva schierati gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Durante le verifiche a un posto di blocco, il conducente di un’Audi Q7 di passaggio ha improvvisamente accelerato alla vista delle forze dell'ordine, schizzando via a tutta velocità prima ancora che gli venisse intimato l'alt. L'agente in sella alla moto è scattato immediatamente all'inseguimento del SUV insieme ad alcune pattuglie della Polizia Stradale, ingaggiando una corsa a folle velocità per non perdere di vista il fuggitivo.

La caccia all'uomo si è protratta per chilometri fino a varcare i confini del comune di Peschiera Borromeo. La corsa è terminata drammaticamente in via Milano, una strada stretta a due corsie situata ai bordi delle piste dell’aeroporto di Linate. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, la moto del vigile 39enne ha perso aderenza finendo violentemente sull'asfalto, mentre il SUV è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

I soccorsi sono scattati immediatamente con l'invio sul posto dell'elisoccorso, che ha provveduto a trasportare l’agente in condizioni disperate e in imminente pericolo di vita verso il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante i tentativi disperati dei medici del nosocomio, i traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali e l'agente è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono confluiti i colleghi della Polizia Locale di Milano e di Peschiera Borromeo, i Carabinieri e la Polizia Stradale per isolare l'area e dare avvio ai rilievi. Gli inquirenti hanno lavorato tutta la notte per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire se il vigile abbia perso l'equilibrio da solo a causa dell'alta velocità o se vi sia stato un contatto accidentale o uno speronamento volontario da parte del conducente dell'Audi Q7. Le altre pattuglie impegnate nell'operazione non avrebbero infatti assistito direttamente al momento esatto della caduta. Nel frattempo è scattata una massiccia caccia all'uomo su tutto il territorio.