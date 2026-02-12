Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Sassari per un principio di incendio all’interno di un ristorante in viale Porto Torres. Intorno alle 11.30 una squadra della sede centrale è arrivata sul posto per domare le fiamme, riuscendo a spegnerle prima che potessero estendersi agli altri ambienti del locale.

I pompieri hanno inoltre provveduto a evacuare i fumi che avevano invaso le sale, mettendo in sicurezza l’area ed evitando ulteriori rischi. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, attualmente in fase di accertamento. Non si registrano feriti.