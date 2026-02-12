La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta per il maltempo valido dalle 14:00 del 12 febbraio fino alle 23:59 del 13 febbraio 2026. L’allerta riguarda diverse aree dell’Isola: codice giallo per rischio idrogeologico sull’area Flumendosa-Flumineddu e codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

A Cagliari il codice giallo è confermato fino alle 18 di oggi per rischio idrogeologico e fino alle 21 per rischio idraulico. Domani, venerdì 13 febbraio, dalle 18 alle 24 resterà in vigore il codice giallo per rischio idrogeologico. Fino alle 6 di venerdì è attivo anche l’avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza: restare in casa durante temporali, evitare spostamenti non necessari, non attraversare torrenti in piena né sostare vicino a ponti, argini o sottopassi. Per precauzione, a Cagliari sono state individuate nel territorio della Municipalità di Pirri, vie dove è sconsigliato parcheggiare, come Balilla, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo e traverse, mentre un’area di sosta sicura è stata indicata alla Piscina comunale di Terramaini. L’Amministrazione raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni.