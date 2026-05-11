È iniziato oggi, lunedì 11 maggio, in tribunale a Sassari, il processo per presunto appalto truccato all'Azienda ospedaliera-universitaria di Sassari, che vede imputati l'ex dirigente della Clinica oculistica, Mario Cristoforo Sotgiu, e l'imprenditore Paolo Tronci, di turbativa d'asta in una gara da 2 milioni di euro per forniture mediche.

Le prove presentate dalla pm Lara Senatore e dagli avvocati delle difese sono state ammesse, e l'udienza è stata rinviata al prossimo 11 giugno per la nomina del perito del Tribunale incaricato della trascrizione delle intercettazioni.

Secondo le accuse, gli imputati, attraverso presunti mezzi fraudolenti, avrebbero fatto trapelare gli atti di gara, compiendo il reato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", e favorendo così l'aggiudicazione di 18 dei 21 lotti dell'appalto alle società rappresentate da Paolo Tronci, ossia la Ab Med di cui era amministratore, e la Promedical di cui era amministratore di fatto.

Nel contesto della stessa indagine, la Procura aveva richiesto che altri tre imputati fossero processati, ma il giudice per le udienze preliminari li ha scagionati, decidendo per il non luogo a procedere.

Un sesto imputato, Roberto Orrù, è stato giudicato colpevole di favoreggiamento lo scorso febbraio, in seguito a un procedimento abbreviato, e condannato a una pena di 26 giorni.