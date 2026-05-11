Anche in questo anno, l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari partecipa alla quinta edizione della Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, organizzata dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), con varie attività mirate all'informazione, sensibilizzazione e promozione della consapevolezza riguardo ai principali disturbi del neurosviluppo.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'Open Day outdoor programmato per domenica 10 maggio presso la spiaggia di Porto Ferro è stato posticipato. Tuttavia, le iniziative organizzate oggi dalla Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari rimangono confermate.

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:30, è stato disponibile un info-point dedicato ai principali disturbi del neurosviluppo presso la Neuropsichiatria infantile situata in viale San Pietro, alle Stecca Bianca, scala E, secondo piano. Questa iniziativa è aperta a famiglie, cittadini, studenti e operatori sanitari e ha incluso pannelli informativi ed esplicativi sui principali disturbi del neurosviluppo, come ADHD, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, dell'apprendimento e del movimento.

L'obiettivo rimane quello di aumentare la consapevolezza sulle diversità neurologiche e promuovere una cultura basata sull'inclusione, la diagnosi precoce e il supporto alle famiglie.

"Parlare di neurosviluppo significa promuovere consapevolezza, inclusione e attenzione verso bambini, ragazzi e famiglie che affrontano ogni giorno percorsi complessi - sottolinea la Direzione strategica dell’Aou di Sassari -. Occasioni come questa sono importanti perché aiutano a superare stereotipi e barriere culturali, favorendo una maggiore conoscenza delle neurodiversità e dei bisogni assistenziali ed educativi collegati".

"Anche attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza possiamo contribuire a costruire una maggiore consapevolezza sui disturbi del neurosviluppo - dichiara Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile -. L’info-point organizzato oggi rappresenta un’occasione importante per avvicinare famiglie, cittadini e operatori ai temi della neurodiversità, promuovendo conoscenza, inclusione e attenzione verso i bisogni dei bambini e degli adolescenti".

Sulla stessa linea Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile: "La giornata del neurosviluppo vuole favorire una cultura fondata sull’ascolto, sulla comprensione e sul superamento dei pregiudizi. Attraverso materiali informativi, confronto e divulgazione scientifica possiamo aiutare le famiglie a conoscere meglio i principali disturbi del neurosviluppo e valorizzare le potenzialità di ogni bambino e ragazzo".

In Italia, si stima che circa 2 milioni di bambini e ragazzi, corrispondenti a un minore su cinque, siano colpiti da disturbi neuropsichiatrici. È fondamentale individuare precocemente i segnali di rischio e intervenire tempestivamente per riconoscere e affrontare i disturbi del neurosviluppo.

Questo approccio può avere un impatto significativo sul percorso di crescita dei bambini, promuovendo miglioramenti nel loro sviluppo e riducendo il rischio che le difficoltà dell'infanzia si trasformino in problemi psichiatrici più gravi e debilitanti in età adulta.