Avanza a Quartu il quinto lotto di asfalti, mentre sono iniziati i programmi di restauro pianificati da Enel e Sirti per migliorare le strade coinvolte nell'installazione dei servizi sotterranei.

Gli ispezionati condotti con la presenza dell'assessorato ai Servizi Tecnologici hanno permesso di definire il piano operativo nel rispetto del regolamento edilizio comunale. I tagli di 15 centimetri sono stati vietati e saranno limitati a 1 metro e mezzo solo se il manto stradale è datato.

Per le strade asfaltate da meno di tre anni è prevista una manutenzione totale, fino al centro per le strade a doppia corsia, da un marciapiede all'altro per quelle a singola carreggiata.

Sirti, dopo i lavori per la fibra ottica, ha avviato il proprio programma già da questa settimana. Attualmente, sono in corso interventi in via Fiume, via Polonia e strade adiacenti.

Anche il piano di interventi di Enel prevede un'iniziativa prossima. Le attività seguiranno le priorità, considerando anche il quinto lotto di asfalti attualmente in corso da parte dell'amministrazione.