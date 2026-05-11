Oggi, lunedì 11 maggio, il personale dell'aeroporto di Cagliari, gestito da Sogaer, ha aderito a uno sciopero di quattro ore, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno anche coordinato un presidio in loco.

"I dipendenti Sogaer, Sogaer Security e Sogardyne incrociano le braccia per il mancato riconoscimento del premio di risultato dello scorso anno a cui si aggiungono anche sia l'indennità da erogare in occasione delle ferie, la maggiorazione domenicale e il lavaggio dei DPI (dispositivi individuali di protezione) - dichiara il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu -. Negli altri due aeroporti della Sardegna, ovvero il Costa Smeralda di Olbia e il Riviera del Corallo di Alghero, la Filt Cgil la Fit Cisl e la Uilt Uil sono riusciste a concordare un premio di risultato per tutti i lavoratori e anche per questa ragione non si comprendono i motivi per i quali il management dello scalo di Elmas - Cagliari si stia trincerando dentro un fortino sebbene per il secondo anno consecutivo siano stati superati i 5 milioni di passeggeri e si sia prodotto un utile di oltre 10 milioni di euro".

Il leader sindacale Arnaldo Boeddu si auspica che questo sciopero serva per far sedere nuovamente al tavolo delle trattative i manager delle tre aziende di Cagliari "per chiudere un accordo che trovi la soddisfazione di ambo le parti".