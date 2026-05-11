Nessuna ciotola di acqua nè cibo, all'interno di una stanza tetra, sporca e invasa da rifiuti. In queste terribili condizioni è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato un cagnolino legato a un termosifone, impossibilitato a muoversi liberamente.

La tristissima vicenda arriva stavolta da Alessandria, dove fortunatamente alcuni residenti della zona non hanno ignorato i continui guaiti di paura e disperazione, e hanno immediatamente chiesto aiuto.

Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della Polizia di Stato, che faticherà a scordarsi quella terribile scena, e ha salvato il povero cane, visibilmente provato, che è stato subito affidato alle cure veterinarie. Finalmente, dopo un inferno quotidiano di buio e sofferenze, il cagnolino potrà ricevere assistenza, cibo, amore e protezione che merita.

Ora, come informano gli agenti, sono in corso le indagini per individuare le responsabilità dei proprietari e chiarire quanto accaduto.

Questa storia terribile insegna che non voltarsi dall’altra parte può salvare delle vite, e che gli animali sono creature meravigliose che meritano difesa e protezione.