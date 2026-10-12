Un riconoscimento importante per il percorso universitario di Ivan Fiori, giovane sassarese premiato a Roma con il Premio America Giovani per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA.

La cerimonia si è svolta il 7 ottobre 2026 alla Camera dei Deputati. Il premio viene assegnato ogni anno a 1.000 giovani neolaureati selezionati tra i talenti universitari italiani, con l’obiettivo di valorizzare percorsi accademici di eccellenza e accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro e le sfide internazionali.

Per Ivan Fiori il riconoscimento arriva al termine di un percorso accademico costruito tra Sardegna e Abruzzo. Nel 2023 ha conseguito la laurea triennale in Scienze Psicologiche all’Università di Sassari, per poi proseguire gli studi all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, dove nel 2026 ha ottenuto con lode la laurea magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni.

Il Premio America Giovani nasce accanto allo storico Premio America, destinato invece a personalità di rilievo internazionale, e punta a sostenere concretamente i neolaureati meritevoli delle università italiane.

Oltre alla pergamena consegnata durante la cerimonia istituzionale, il riconoscimento comprende infatti anche una borsa di studio a copertura totale per il master online della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”.