Avrebbe approfittato della chiusura pomeridiana di un panificio di Sindia per entrare nel locale dopo aver infranto il vetro di una porta e portare via 60 euro dal registratore di cassa.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Poco dopo il colpo, l’uomo è stato fermato a poca distanza dal panificio. Aveva con sé una busta di carta e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di banconote e monete per un totale di 60 euro.

A insospettire ulteriormente i militari sono state alcune tracce di sangue sulla busta e dei graffi visibili sul corpo del 38enne. Gli accertamenti successivi avrebbero quindi consentito di collegarlo al furto avvenuto poco prima nel panificio.

Le vittime hanno presentato denuncia-querela e per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza.

Le verifiche non si sarebbero però fermate a questo episodio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero emersi elementi utili a collegare il 38enne anche ad altri furti commessi nei giorni precedenti con modalità simili, per un bottino complessivo superiore ai 650 euro.