Un’annata positiva quella appena trascorsa per l’Avis Castelsardo, che nel corso dei mesi ha visto i numeri crescere rispetto al 2024. La storica associazione nata nel 1985, e guidata oggi dalla presidente Nicoletta Santoni, nel 2025 ha registrato il considerevole numero di 371 donatori.

Attualmente i soci donatori sono 345, dopo che lo scorso 23 febbraio si è tenuta l’assemblea. La collaborazione e il coinvolgimento della comunità costituiscono un motivo di grande soddisfazione per l’Avis, come testimoniano le parole della presidente: “Come Presidente dell’AVIS Comunale di Castelsardo esprimo grande soddisfazione per i risultati raggiunti”, afferma Santoni ai microfoni di Sardegna Live.

“Grazie all’impegno dei volontari, alla generosità dei donatori e alla collaborazione con il territorio, abbiamo rafforzato la cultura del dono e consolidato la nostra presenza nella comunità – prosegue –. Questi traguardi sono il frutto di un lavoro condiviso e rappresentano uno stimolo a continuare con ancora maggiore entusiasmo e responsabilità”.

L’associazione ha condiviso sui canali social il calendario delle donazioni per il mese di marzo: oggi, mercoledì 4, è il giorno della donazione del plasma. I prossimi appuntamenti domenica 15 e sabato 28 marzo, dalle 8 alle 12.