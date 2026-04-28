Un ragazzo di sedici anni di origini tunisine, lo scorso 20 aprile, è stato sorpreso a mescolare dell’hashish con del tabacco dai Finanzieri del Comando Provinciale di Parma nei pressi della stazione ferroviaria e di quella dei pullman in città.

Alla vista dei militari il ragazzo ha cercato velocemente sbarazzarsi della sostanza sospetta, lasciandola cadere sul terreno sottostante. Recuperata la sostanza e accertatane la natura illecita attraverso l’esame speditivo a mezzo dei reagenti a disposizione degli operanti, i finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo Parma, hanno proceduto alla perquisizione del 16enne trovandolo in possesso di un coltello in acciaio con una lama ripiegabile lunga 9 cm, dotato di meccanismo di blocco della stessa, occultato all’interno di una tasca della felpa.

Il ragazzo è stato, quindi, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bologna per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio, con l’aggravante di avere commesso il fatto nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico che comporta un aumento della pena da un terzo alla metà.

Il giovane è stato, inoltre, segnalato alla locale Prefettura per “uso personale” di droga.

L’operazione condotta rientra nell’ambito delle attività che la Guardia di Finanza di Parma svolge a contrasto delle molteplici forme di illegalità, concorrendo efficacemente alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in città e in provincia, anche a beneficio del senso di sicurezza percepita dei cittadini.