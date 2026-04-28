Oltre 24 mila profumi con marchi contraffatti di noti e prestigiosi brand nazionali e internazionali sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, nell'ambito di un'attività mirata al contrasto della contraffazione e a tutela dei marchi e brevetti.

La merce è stata scoperta dai finanzieri della Tenenza di Sora all'interno di un deposito sito nella cittadina ciociara, utilizzato da un imprenditore egiziano, ed era pronta per essere immessa sul mercato, dove avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.

I profumi, come emerso dalle perizie disposte dalla Procura della Repubblica di Cassino, diretta dal Procuratore Carlo Fucci, presentano confezioni e contenitori identici agli originali, in grado di trarre in inganno i consumatori, ma il contenuto dei flaconi e delle boccette è potenzialmente pericoloso per la salute, in quanto privo di certificazioni e controlli sulla produzione. In proposito, sono in corso specifiche analisi della composizione chimica, disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Con l'ausilio di mezzi e personale dell'Esercito Italiano, appartenente al 41° Reggimento IMINT "Cordenons" di Sora, la merce è stata trasferita in un luogo sicuro e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino.

Il cittadino egiziano e una cittadina di nazionalità romena, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

L'attività di servizio svolta testimonia il costante impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto della contraffazione, fenomeno in evoluzione continua, e a tutela dell'economia legale, della concorrenza e della sicurezza dei consumatori.