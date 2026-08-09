Un’auto in fiamme sulla carreggiata della SP10 ha innescato un incendio che si è successivamente propagato alla vegetazione circostante. Il Corpo Forestale sta intervenendo nel territorio comunale di Pattada, in località Istrrridolzu, per contenere e spegnere il rogo.

A supporto delle operazioni a terra sono entrati in azione due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Anela e Alà dei Sardi. Impegnati sul campo anche Vigili del fuoco e Barracelli.

Le fiamme, originate dalla combustione dell’autovettura sulla strada provinciale, hanno interessato la macchia mediterranea presente nell’area.

Sul posto le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S., il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, della Stazione Forestale di Pattada.