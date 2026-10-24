Ha abbagliato i Carabinieri con i fari per accecarli, ha premuto sull'acceleratore forzando il posto di blocco e ha dato vita a una rocambolesca fuga ad altissima velocità tra la Statale 128 e i vicoli del paese. L'episodio, risalente alla nottata tra il 18 e il 19 ottobre scorsi lungo la Statale all'altezza del chilometro 38, in località "Genniau", si è concluso con l'identificazione e la denuncia a piede libero di un 23enne neopatentato da parte dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Isili.

La vicenda è iniziata durante un ordinario posto di blocco per la sicurezza della circolazione. Intimato l'alt all'auto in transito, il conducente, anziché fermarsi, ha azionato gli abbaglianti per ostacolare la visuale ai carabinieri e si è lanciato in una repentina accelerazione verso il centro abitato di Isili. Una volta raggiunto il perimetro urbano, il giovane è riuscito a sfuggire anche all'intercettazione di una seconda pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, allertata in supporto. Durante l'inseguimento, il 23enne ha attuato manovre di estrema pericolosità per l'incolumità pubblica, compiendo sorpassi azzardati in condizioni di totale insicurezza, invadendo la corsia opposta in prossimità delle curve e ignorando i segnali di stop, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce tra le strette strade cittadine.

La fuga ha avuto tuttavia vita breve: gli accertamenti investigativi avviati tempestivamente dai militari hanno consentito di risalire in poco tempo alla proprietà del veicolo e di dare un volto al guidatore. Il giovane è stato denunciato per la violazione dell'articolo 192 comma 7-bis del Codice della Strada per fuga pericolosa. Sul piano amministrativo sono state contestate infrazioni per un ammontare vicino ai mille euro, con una decurtazione complessiva di 28 punti e il ritiro immediato della patente finalizzato alla revoca. A carico del 23enne è stato inoltre disposto il ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.