La pm Lara Senatore ha chiesto oggi alla Corte d’Appello di Sassari una condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Luigi Fiori, 50 anni, imputato per l’omicidio di Nicola Pasquarelli, il pensionato di 78 anni ucciso a bastonate nell’agosto 2023 e ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, alla periferia della città.

In primo grado il Tribunale di Sassari aveva assolto Fiori con formula piena, ritenendo che non avesse commesso il fatto. Una decisione impugnata dalla Procura, che oggi – nell’apertura del processo d’appello – ha ribadito integralmente la richiesta avanzata in precedenza: “Fiori ha ucciso Pasquarelli e deve essere condannato a 20 anni di carcere”.

Alla richiesta si sono associati anche gli avvocati di parte civile, Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori. Di diverso avviso la difesa dell’imputato: il legale Marco Palmieri ha chiesto nuovamente l’assoluzione del suo assistito.

Il presidente della Corte, Salvatore Marinaro, affiancato dalla giudice Maura Nardin, ha aggiornato l’udienza al 2 febbraio 2026, data fissata per eventuali repliche e per la sentenza.