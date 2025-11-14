Una donna di 36 anni residente a Uta, lo scorso ottobre, aveva sporto denuncia affermando di essere vittima di ripetute vessazioni sin dal 2022, tra cui offese, minacce di morte e aggressioni fisiche, così nella serata di ieri, giovedì 13 novembre, i Carabinieri della Stazione di Uta hanno arrestato suo marito, un uomo di 37 anni

Grazie alla denuncia, è stata attivata la procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso, con l’immediato avvio delle indagini da parte dei Carabinieri. Le verifiche hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.

Il 37enne è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione testimonia l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime vulnerabili, con interventi rapidi e presidio costante del territorio.