Grande atteso ritorno per Ron, tra i più importanti e amati cantautori italiani, che il 14 e il 15 novembre 2025, arriva con una doppietta di live organizzati da Sardegna Concerti sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari.

Artista raffinato e sensibile, con il suo talento e le sue intuizioni compositive, Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare, ha firmato moltissimi successi, anche per grandi artisti rimasti impressi nella memoria collettiva, da Lucio Dalla, a Fiorella Mannoia, a Francesco De Gregori. Quale metafora più congeniale dunque se non “il centro esatto della musica” per un cantautore che esprime il meglio proprio su un palco, davanti al suo pubblico? “Un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro”, racconta Ron, “uno spazio dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band”.

Nella due giorni al Teatro Massimo, sul palcoscenico assieme a Ron ci saranno anche Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Stefania Tasca (voce, percussioni) e Pierpaolo Giandomenico (basso). “Mi piace mettermi in gioco – commenta Ron - e ora lo faccio come mai prima: vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico. È da sempre così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”.

Ricchissima la scaletta del concerto (oltre venti i titoli), dove Ron si racconterà grazie ad uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d’autore italiana. Tra successi e nuove canzoni, ci sarà spazio anche per quelle tratte dal celebrato album di tre anni fa “Sono un figlio” - che includerà anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando nell’ottobre 2023 ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla Carriera”, testimonianza di un affetto e di una stima nei suoi confronti sempre più ampi da pubblico e addetti ai lavori.