Tre persone sono morte e un vigile del fuoco è rimasto ferito a causa di un incendio in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. La notizia della tragedia è stata riportata da Tg Com 24.

Le vittime dell'incendio sono due coniugi di 88 e 82 anni, e il loro figlio di 55, che viveva con loro. Alcuni testimoni, secondo quanto riporta il quotidiano, hanno raccontato che il marito, ex autista di autobus in pensione, è uscito sulla scala per chiedere aiuto prima di rientrare in casa tra le fiamme per salvare la moglie, che camminava a fatica con un deambulatore. Purtroppo, il figlio era già deceduto.

Il letto su cui si trovava il 55enne, secondo una prima ricostruzione della vicenda da parte dei vigili del fuoco, sembrerebbe essere stato il punto di partenza dell'incendio, anche se per avere certezze bisognerà aspettare le perizie del Nucleo Investigativo Antincendio.

Nel frattempo, i carabinieri stanno investigando sulle voci riguardanti una presunta patologia psicologica del figlio, che lo avrebbe portato a vivere con i genitori anziani. La frase pronunciata dal padre quando è uscito di casa chiedendo aiuto ("mio figlio sta bruciando") sembra indicare il punto in cui le fiamme hanno avuto origine, ma non chiarisce se sia stata una negligenza o un gesto volontario.