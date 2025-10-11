PHOTO
Cagliari figura, insieme a Torino, tra le città italiane dove si è registrato il maggior numero di eventi di diffusione dei contenuti di Russia Today, in violazione del regolamento europeo del 2022 che ne vieta la propaganda. In totale, cinque iniziative sono state organizzate nei due capoluoghi, secondo l’ultimo aggiornamento del dossier “La peste putiniana” elaborato da Europa Radicale.
Il documento è stato diffuso in concomitanza con una lettera aperta indirizzata al ministro della Difesa Guido Crosetto, firmata dai piemontesi Igor Boni e Federica Valcauda, nella quale si denuncia la “guerra ibrida” condotta dal Cremlino in Italia.
Europa Radicale riferisce di aver censito 158 eventi analoghi in tutta Italia a partire dal 2024. Sul piano regionale, l’Emilia-Romagna risulta la più colpita, con 27 iniziative. Il Piemonte, invece, non rientra tra le prime cinque regioni per numero di episodi.
Nella missiva, l’associazione chiede al ministro Crosetto di coordinarsi con il Viminale affinché venga diramata ai prefetti una circolare specifica per garantire l’effettiva applicazione del regolamento europeo e contrastare la diffusione della propaganda russa.