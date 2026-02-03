Il Comune di Buddusò ha diffuso un appello per la scomparsa di Massimo Canu, 56 anni, ospite della Casa di Riposo Villa Chiara di Olbia, di cui non si hanno più notizie dalla scorsa notte.

Secondo le informazioni rese note, l’uomo ha un’altezza di circa 1 metro e 60 e presenta come segno particolare un occhio di vetro. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dell’allontanamento.

Il Comune invita chiunque dovesse avvistarlo o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente le autorità competenti.

L’appello è stato condiviso per favorire la massima diffusione e agevolare le ricerche.