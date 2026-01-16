Benetutti si appresta a vivere uno degli appuntamenti più autentici e suggestivi del Carnevale con la XV edizione della Pentolaccia a Cavallo Benetuttese, in programma venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026.

Due giornate intense di festa, tradizione e spettacolo, dove cavalli, maschere, musica e comunità si intrecciano in un evento capace di attirare grandi e piccoli e di valorizzare il ruolo del cavallo e il senso di appartenenza a una comunità che riconosce nel Carnevale un momento di ritrovo fondamentale.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Ippica Benetuttese, con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Benetutti e della Fondazione di Sardegna, da anni impegnata nella valorizzazione delle tradizioni popolari legate al mondo equestre e al Carnevale, e rappresenta un momento di forte richiamo non solo per la comunità locale, ma anche per visitatori e appassionati provenienti da tutta la Sardegna.

Il programma

L’apertura è affidata a venerdì 13 febbraio, con inizio alle ore 15:00, quando spazio ai più piccoli con la Pentolaccia a Cavallo Benetuttese Junior, realizzata in collaborazione con i maneggi Oromalune di Nuoro e Logoniai di Sarule. A presentare la giornata sarà Giuliano Marongiu.

In serata, alle ore 19:00, la piazza si animerà con i balli tradizionali, grazie alla partecipazione del Gruppo Folk Benetutti e del Mini Folk Benetutti, mentre alle ore 20:30 è atteso il concerto di Luciano Pigliaru.

Il cuore dell’evento sarà sabato 14 febbraio

In diretta su Sardegna Live

Alle ore 10:30 prenderà il via la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, con la partecipazione di gruppi provenienti da diversi centri dell’Isola:

Sos Merdules Bezzos di Ottana, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala, S’Urzu e Sos Bardianos di Ula Tirso, S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro.

Alle ore 11:30 le vie del paese saranno attraversate dall’esibizione itinerante del coro “Sos Cantores de Benetutti”, mentre alle ore 14:00 andrà in scena la Pentolaccia a Cavallo Benetuttese 2026, momento clou della manifestazione. Anche in questo caso la presentazione sarà affidata a Giuliano Marongiu, con il commento di Andrea Rosas. Ospite d’onore della giornata sarà nuovamente Luciano Pigliaru, mentre ad aprire la sfilata sarà il gruppo Musici e Sbandieratori Quartiere Fontana di Iglesias.

Anche la XV edizione della Pentolaccia a Cavallo Benetuttese sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTv di Sardegna Live (www.sardegnalive.net), ma anche su YouTube e Facebook, permettendo a chi non potrà essere presente di vivere e condividere uno degli appuntamenti più sentiti del Carnevale nel centro del Goceano.

La giornata conclusiva si chiuderà alle ore 20:30 con il concerto del gruppo A Bratzos Tentos.