Nella data di ieri, giovedì 12 marzo, si è tenuta una riunione nella sala conferenze della Capitaneria di Porto Torres per rinnovare il Protocollo d’intesa che istituisce il presidio sanitario stagionale sull’isola dell’Asinara. Questo nuovo accordo introduce un'importante novità organizzativa: la pianificazione triennale del servizio sanitario per le estati 2026, 2027 e 2028, sostituendo il precedente sistema basato su accordi annuali.

I firmatari dell'intesa includono il Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari, il Sindaco di Porto Torres, la Direttrice esecutiva dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, il Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara, il Presidente del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres. L'obiettivo principale è migliorare la tutela sanitaria dei visitatori e degli operatori presenti nel Parco.

La Capitaneria di Porto Torres ha giocato un ruolo chiave nel facilitare la cooperazione tra gli enti coinvolti per creare un modello organizzativo condiviso per il presidio sanitario sull'isola.

In base all'accordo, l'assistenza sanitaria sarà garantita presso gli ambulatori di Cala Reale e Cala d’Oliva, con il supporto operativo del CISOM che assicurerà gli interventi medici sull'intero territorio dell’isola.

Il presidio sanitario fornirà cure primarie a chiunque si trovi sull'isola dell’Asinara. L'ambulatorio di Cala d’Oliva sarà aperto durante il giorno, mentre l'ambulatorio di Cala Reale avrà un orario dalle 9:30 alle 17:30, con una pausa dalle 12:30 alle 14:30, durante la quale il personale sanitario rimarrà comunque reperibile.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel potenziamento dei servizi essenziali nel Parco, garantendo maggiore sicurezza sanitaria per visitatori e operatori e promuovendo un turismo più organizzato e sicuro nell'Isola dell’Asinara.