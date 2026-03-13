I militari della Guardia di Finanza di Palau hanno eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale nei confronti di un minimarket di Aglientu, disposto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento, della durata di trenta giorni, segue un approfondito controllo fiscale dei militari della Guardia di Finanza, che secondo quanto riferito dai militari ha rilevato reiterate omissioni nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con conseguente mancata documentazione delle operazioni imponibili.

In base alla normativa vigente, la sospensione della licenza è una delle sanzioni accessorie previste in caso di violazioni fiscali, con l’obiettivo di contrastare l’evasione e stimolare la regolare compliance. L’Azione delle Fiamme Gialle rientra nella più ampia strategia di repressione del fenomeno del “sommerso”, che compromette la concorrenza leale e l’equilibrio economico del territorio.

Le autorità ribadiscono così l’impegno costante nella lotta alle frodi fiscali, con misure preventive e sanzionatorie volte a tutelare l’economia legale.