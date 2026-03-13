Il sequestro di 85 grammi di hashish e un arresto costituiscono il bilancio dell’ultima operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Macomer.

I militari delle Stazioni di Sindia, Macomer e Suni, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno infatti eseguito una perquisizione nell’abitazione di un 39enne di Sindia, trovando parte della sostanza stupefacente nascosta in un comodino della camera da letto e un ulteriore quantitativo nella tasca dei suoi pantaloni.

L’attività, frutto di un meticoloso lavoro di osservazione, ha permesso di fermare l’uomo appena uscito di casa. Secondo gli investigatori, l’operazione conferma l’aumento dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del Marghine.

Costante e senza tregua l’azione di contrasto dei Carabinieri sul territorio, con il supporto dell’Autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza.