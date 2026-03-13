I Carabinieri di Quartu Sant'Elena hanno messo in atto nella serata di ieri sera, giovedì 12 marzo, un provvedimento che vieta a un uomo di 36 anni di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, mediante l'utilizzo di un braccialetto elettronico, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari in risposta alla denuncia presentata dalla donna, che ha raccontato di essere stata soggetta a maltrattamenti per quasi sei anni.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato che l'uomo avrebbe minacciato, insultato e perpetrato atti di violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti della sua ex compagna, causandole un notevole stato d'ansia. A seguito delle testimonianze della vittima, è stata attivata la procedura d'emergenza del "Codice Rosso" al fine di garantirne la protezione e informare le autorità giudiziarie.