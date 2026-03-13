È stato trovato in condizioni disperate in campagna, vicino a Cagliari, il piccolo Hope, un cane di pochi anni, "Era in fin di vita, non si alzava, tremava dal dolore ed era completamente immobile. Era gelido, più morto che vivo", raccontano dall’associazione "La strada verso casa".

Attualmente ricoverato in una clinica a Cagliari, Hope presentava un quadro clinico drammatico: ipotermia grave, disidratazione estrema e ferite profonde, "Il suo corpo era completamente freddo ed è stato messo sotto una lampada calda con diverse borse dell’acqua calda per cercare di riportarlo a una temperatura vitale", spiegano i volontari.

Gli esami del sangue confermano la gravità della situazione. Secondo l’associazione, Hope non mangiava né beveva da settimane, ed è ricoperto da infezioni e infestazioni di vermi. C’è il sospetto di una leishmaniosi mai curata, "Non sappiamo davvero come sia ancora vivo. Trema continuamente dal dolore e in questo momento è sotto metadone per sopportare le sofferenze", dicono i volontari, sottolineando che le condizioni del cane restano critiche e potrebbe non sopravvivere.

L’associazione è rimasta accanto a Hope fino alle tre del mattino, cercando di tenerlo in vita. Tuttavia, le cure veterinarie sono costose e il conto della clinica continua a crescere, "Il suo nome significa Speranza. Facciamo in modo che non sia l’ultima", conclude La strada verso casa, invitando chiunque possa a contribuire anche con una piccola donazione.

Chi desidera aiutare può donare tramite:

• PayPal: lastradaversocasa.associazione@gmail.com

• Bonifico:

IBAN: IT36N0760104800001042965770

Intestatario: La Strada Verso Casa

Ogni contributo può fare la differenza per Hope e per altri animali in difficoltà!