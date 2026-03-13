I Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno individuato e arrestato un uomo di 63 anni, residente nel paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione rilasciato dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L'uomo è stato condannato definitivamente a tre anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'aggravante della presenza di minori.

La vicenda legale che ha portato all'arresto ha origine in un contesto domestico drammatico che si è svolto tra ottobre 2021 e ottobre 2022. Durante la convivenza con la sua compagna dell'epoca, l'uomo ha creato un ambiente familiare caratterizzato da costanti umiliazioni, minacce e insulti, diretti non solo alla compagna ma anche al resto della famiglia.

La situazione è degenerata nell'autunno del 2022, culminando in un atto di violenza che ha spinto la donna a denunciare l'accaduto, avviando così il procedimento giudiziario che ha portato alla sua recente condanna definitiva.

Dopo la conferma della condanna e l'emissione dell'ordine di carcerazione, i Carabinieri hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove sconterà la pena inflitta.